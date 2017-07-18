Президент «Локомотива»: задача — быть в еврокубках и наиграть молодёжь

Президент «Локомотива» Илья Геркус, отвечая на вопрос болельщиков в социальной сети, рассказал, какие задачи на стартовавший сезон ставит столичный клуб.
«Мы усиляемся. Плюс задачу заигрывать своих молодых никто не отменял. Для этого мы их всех и переподписали. Лучше давать своей молодёжи шанс, чем потом задорого покупать чужую. У нас другая задача на сезон: быть в еврокубках плюс наиграть молодёжь», — написал Геркус в «Инстаграме».
В первом туре РФПЛ «Локомотив» сыграет с тульским «Арсеналом» 18 июля.
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