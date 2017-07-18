Варюшин: если у Луиса Адриано и был офсайд, то сантиметровый

Бывший арбитр Вячеслав Варюшин прокомментировал два спорных эпизода в первом тайме матча «Динамо» — «Спартак», после которых красно-белые забили два мяча.
«Нарушения на Фатосе Бечирае перед первым голом не было. Нападающий сам врезался в защитника «Спартака». Арбитр был рядом, он всё видел и принял правильное решение не останавливать игру. Никакого движения со стороны Ильи Кутепова не было, нападающий упал сам.
Но в эпизоде со вторым голом возникают вопросы. Сложно определить, был ли во вне игры Луис Адриано. Если офсайд и был, то буквально сантиметровый», — сказал Варюшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак». После первой половины встречи красно-белые вели со счётом 2:0. Голы на свой счёт записали Квинси Промес и Луис Адриано.