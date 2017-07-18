Бышовец: не сомневался, что «Динамо» сможет отыграться в матче со «Спартаком»

Заслуженный футболист и тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал результат матча первого тура РФПЛ «Динамо» — «Спартак» (2:2). Красно-белые по ходу встречи вели со счётом 2:0, но упустили победу.
«У меня двоякое впечатление от матча. Я был на стадионе, сидел рядом с главными болельщиками «Спартака»: с Петром Авеном и Леонидом Федуном. Они переживали насчёт результата так сильно, что можно с уверенностью сказать, что «Спартак» для них — это дело сердечное. Но у красно-белых проблемы с составом. Сказалось отсутствие Георгия Джикии в обороне. Если «Спартак» намерен решать серьёзные задачи, то необходимо усиливаться новыми футболистами.
Что касается «Динамо», то было упадническое настроение при счёте 2:0 в пользу красно-белых. Но этот счёт очень коварный. Он требует от побеждающей команды учитывать множество факторов и изменений, к которым надо быть готовым. Главный тренер «Динамо» справился с задачей, сделал необходимые замены, изменил структуру игры, Кирилл Панченко выдвинулся ближе к центральному нападающему. И это принесло свои плоды. Не сомневался, что у бело-голубых получится отыграться. Хорошо знаю весь тренерский штаб динамовцев. Это люди, у которых волевые качества и умение держать удар находятся на высшем уровне. «Динамо» играло до конца. Они сумели найти верные решения, чтобы вырвать ничью, которая для бело-голубых равносильна победе», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.