Бубнов: у тренеров «Динамо» точно будут вопросы к арбитру матча со «Спартаком»

Бывший футболист «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал итоги матча 1-го тура РФПЛ между бело-голубыми и красно-белыми (2:2).
«Спартак» потратил много сил в игре с «Локомотивом» и, очевидно, не полностью восстановился. Как физически, так и эмоционально. Невнятно начал матч, невнятно его и завершил. Во втором тайме у красно-белых не хватало энергии на высокий прессинг. В свою очередь Юрий Калитвинцев, специалист, прошедший школу подготовки киевского «Динамо» Валерия Лобановского, отлично знает, как правильно функционально подготовить команду к старту сезона.
Понимая, что его подопечные не в полном порядке, а соперник прибавляет, Массимо Каррера постарался перестроить игру, взять мяч под контроль в центре, уплотнить оборону. Он хотел выпустить на поле Ананидзе, но затем предпочёл вариант с игроком, более полезным при разрушении, Тимофеевым. А в концовке впереди оставался один Промес, но всех этих экстренных мер оказалось недостаточно для победы.
По ходу первого тайма «Динамо» в какой-то момент даже успокоилось, чуть сбавило в концентрации, за что и получило два мяча. Причём по эпизоду с первым голом есть вопросы. В начале голевого эпизода Кутепов так же толкнул Бечирая, как до этого Бечирай Кутепова. Но тогда Сергей Карасёв остановил игру и взятие ворот отменил. У тренеров бело-голубых точно будут вопросы к арбитру. В то же время, поведя с комфортной разницей, красно-белые слишком уверовали в лёгкую победу. Всё-таки чемпиону России противостоял клуб, пробившийся из ФНЛ», — сказал Бубнов в интервью порталу Sportbox.
Подборку моментов матча можно посмотреть на сайте РФПЛ.