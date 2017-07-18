«Динамо» — «Спартак» — 2:2. Видеообзор матча

В матче первого тура российской Премьер-Лиги «Динамо» на своём поле принимало «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 2:2.
Красно-белые после первого тайма вели 2:0. Голы на свой счёт записали Квинси Промес и Луис Адриано, которые отличились на 29-й и 32-й минутах соответственно. «Динамо» во второй половине встречи на это ответило голами Кирилла Панченко и Александра Ташаева. Первый мяч бело-голубые забили на 54-й минуте, а второй — в компенсированное время.
Видеообзор матча «Динамо» — «Спартак» доступен на официальном сайте РФПЛ.