Sky Sports: Алексис Санчес — главная цель «ПСЖ» в летнее трансферное окно

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес является главной целью «ПСЖ» в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.
Контракт Санчеса с «Арсеналом» истекает через год, и в недавнем интервью футболист заявил, что хочет играть в Лиге чемпионов. В то же время 28-летний форвард признал, что его будущее зависит от «Арсенала», а главный тренер лондонской команды Арсен Венгер заявил, что Санчес не будет продан.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить «Барселоне» за нападающего Неймара € 222 млн, а сам бразилец принял предложение парижан.
Алексис Санчес: я хочу играть в Лиге чемпионов