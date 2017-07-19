«ПСЖ» не готов платить за Неймара € 222 млн и ведёт переговоры о снижении суммы

«ПСЖ» пытается уговорить «Барселону» снизить сумму отступных за бразильского нападающего Неймара, которая составляет € 222 млн, утверждает BFMTV. Парижане не готовы и не хотят платить такие деньги за 25-летнего футболиста. На сколько именно «ПСЖ» хочет сбить цену за игрока сборной Бразилии, не сообщается.
Ранее появилась информация, что Неймар принял предложение «ПСЖ». Сообщалось также, что парижане готовы заплатить за форварда те самые € 222 млн. В свою очередь, вице-президент сине-гранатовых по спортивным проектам Хорди Местре сообщил, что Неймар на двести процентов не перейдёт в «ПСЖ».
Действующий контракт бразильца с каталонским клубом будет оставаться в силе до лета 2021 года.