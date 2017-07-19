«Милан» заинтересовался 20-летним форвардом «Флуминенсе» Ришарлисоном

«Милан» проявляет интерес к нападающему «Флуминенсе» Ришарлисону, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте. Клуб из Рио-де-Жанейро оценивает трансфер 20-летнего футболиста в € 15 млн.
Ранее приобрести Ришарлисона пыталась «Рома», но сделка сорвалась, поскольку «Флуминенсе» потребовал взамен хавбека Герсона, с чем римляне не были согласны.
В текущем чемпионате Бразилии Ришарлисон провёл 12 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
Ранее «Милан» отдал форварда Джанлуку Лападулу в аренду «Дженоа».