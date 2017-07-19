«Милан» готов заплатить «Реалу» за Морату € 85 млн

«Милан» по-прежнему заинтересован в услугах нападающего мадридского «Реала» Альваро Мораты и готов заплатить за него порядка € 85 млн, утверждает COPE. По данным источника, россонери предлагают € 75 млн сразу и ещё € 10 млн — в виде различных бонусов
Ранее сообщалось, что руководство «Реала» требует за Морату не менее € 90 млн. Из этой суммы € 80 млн «Реал» хочет получить сразу и ещё € 10 млн — в качестве бонусов за успехи футболиста. Также появилась информация, что «Королевский клуб» предложил футболисту сборной Испании контракт с зарплатой в размере € 10 млн в год.