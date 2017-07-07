«Реал» не продаст Морату менее чем за € 90 млн

Руководство мадридского «Реала» требует за своего нападающего Альваро Морату не менее € 90 млн, сообщает AS.
Согласно информации источника, из этой суммы € 80 млн «Реал» хочет получить сразу и ещё € 10 млн – в качестве бонусов за успехи футболиста в клубе, в который он перейдёт. В услугах Мораты в первую очередь заинтересован «Манчестер Юнайтед».
В «Королевском клубе» довольны игрой футболиста сборной Испании и не видят большой необходимости расставаться с ним. Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан уже говорил Морате, что рассчитывает на него, обещая ему большую по сравнению с минувшим сезоном игровую практику. По просьбе игрока клуб согласился вести переговоры о его продаже, однако идти на уступки не намерен.
Ранее сообщалось, что Мората согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед».