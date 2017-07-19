Кейлор Навас: не хочу видеть Морату в качестве соперника

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас выразил надежду на то, что нападающий команды Альваро Мората не покинет «Королевский клуб». Футболист сборной Испании стремится к смене клубной прописки, чтобы перед чемпионатом мира иметь соответствующую игровую практику.
«Мы все хотим, чтобы он остался в „Реале“. Я не хочу видеть Морату в качестве соперника, в последнем сезоне он нам очень помог. Надеюсь, что Альваро будет играть в „“Реале» много лет", — приводит слова Наваса Marca.
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