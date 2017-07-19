Гётце: «Бавария»? «Боруссия» Д должна концентрироваться на собственной игре

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце подчеркнул, что предпочитает сосредотачиваться на игре своей команды. Футболист сказал это в ответ на вопрос о том, будет ли мюнхенская «Бавария» в чемпионате Германии вновь доминировать над остальными командами.
«Мы знаем, что сложно 34 матча играть на одном уровне и выиграть большинство из них. Речь идёт об очень большом вызове, и мы это заметили в минувшем сезоне. Посмотрим, чего сможет добиться наша команда в очередном сезоне. Мы способны выиграть какой-нибудь титул, но нам сейчас лучше сосредотачиваться на предсезонной подготовке. Знаем, что у „Баварии“ вновь будет исключительно сильный состав. „Боруссия“ должна концентрироваться на собственной игре и на каждом отдельном матче», — цитирует Гётце интернет-портал Goal.