«Рома» попытается заполучить Коларова

Римская «Рома» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Александару Коларову, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте. Основной преградой для переезда 31-летнего серба в Рим может стать его высокая зарплата, которая составляет около € 4,5 млн за сезон.
В случае срыва трансфера Коларова «Рома» сосредоточится на 22-летнем защитнике «Торино» Антонио Барреке.
В минувшем сезоне Александар провёл 29 матчей в чемпионате Англии, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «Рома» и «Ювентус» провели переговоры по поводу возможного перехода защитника Костаса Маноласа в туринский клуб.