«Ювентус» и «Рома» провели переговоры по Маноласу

Представители «Ювентуса» и «Ромы» провели переговоры по поводу трансфера защитника Костаса Маноласа, сообщает La Reppublica. Туринцы находятся в поисках защитника после перехода Леонардо Бонуччи в «Милан», и Манолас является главным кандидатом.
Генеральный директор «старой синьоры» Джузеппе Маротта встретился со спортивным директором «Ромы» Мончи. В ходе беседы выяснилось, что римляне готовы продать 26-летнего грека за € 40 млн.
Напомним, что Костас Манолас находился в шаге от перехода в «Зенит», но сделка сорвалась. Ранее президент «Ромы» Джеймс Паллотта сообщил, что защитник команду не покинет.
Гарай или Манолас могут заменить Бонуччи в «Ювентусе»