Чухлов: даже Карасёв ничего не смог сделать с «Динамо», безобразное судейство

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Борис Чухлов высказал мнение, что в матче 1-го тура РФПЛ «Динамо» — «Спартак» (2:2) симпатии главного судьи Сергея Карасёва были на стороне красно-белых.
«Не люблю ничего обсуждать, но даже арбитр Карасёв ничего не смог сделать с «Динамо». Это было безобразное судейство — ну нельзя же так в первом же туре! Вы скажете о «везении», но оно ведь искусственное. Первый гол динамовцам вчера: судья пропускает фол, «Спартак» после этого бросается в контратаку — и забивает. На пятой минуте при счёте 0:0 отменяет гол Бечирая — там ничего не было, никто никого не толкал. Чего там арбитр свистнул — мне вообще непонятно. И ещё масса мелочёвки, в которой явное предпочтение судья отдавал «Спартаку».
Но динамщики, конечно, показали неровный футбол. Начали очень агрессивно, потом чего-то испугались, кучу ошибок нагородили. Забей вначале высокий блондин из Санкт-Петербурга Ионов — и многие вопросы были бы сняты. Ему надо срочно перекрашиваться — не фарт, шучу, конечно (смеётся). Но всё равно молодцы динамовцы, во втором тайме собрались. Я, конечно, порадовался за «Динамо»: не развалились при счёте 0:2, а ведь могли бы закончить играть и получили тогда ещё", — цитирует Чухлова «Спорт уик-энд».