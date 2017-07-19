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Чухлов: даже Карасёв ничего не смог сделать с «Динамо», безобразное судейство

19 июля 2017, среда. 09:56. Футбол

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Борис Чухлов высказал мнение, что в матче 1-го тура РФПЛ «Динамо» — «Спартак» (2:2) симпатии главного судьи Сергея Карасёва были на стороне красно-белых.

«Не люблю ничего обсуждать, но даже арбитр Карасёв ничего не смог сделать с «Динамо». Это было безобразное судейство — ну нельзя же так в первом же туре! Вы скажете о «везении», но оно ведь искусственное. Первый гол динамовцам вчера: судья пропускает фол, «Спартак» после этого бросается в контратаку — и забивает. На пятой минуте при счёте 0:0 отменяет гол Бечирая — там ничего не было, никто никого не толкал. Чего там арбитр свистнул — мне вообще непонятно. И ещё масса мелочёвки, в которой явное предпочтение судья отдавал «Спартаку».

Но динамщики, конечно, показали неровный футбол. Начали очень агрессивно, потом чего-то испугались, кучу ошибок нагородили. Забей вначале высокий блондин из Санкт-Петербурга Ионов — и многие вопросы были бы сняты. Ему надо срочно перекрашиваться — не фарт, шучу, конечно (смеётся). Но всё равно молодцы динамовцы, во втором тайме собрались. Я, конечно, порадовался за «Динамо»: не развалились при счёте 0:2, а ведь могли бы закончить играть и получили тогда ещё", — цитирует Чухлова «Спорт уик-энд».

Карасёв: постараемся, чтобы после игры «Динамо» — «Спартак» не говорили о судьях
Источник: Спорт уик-энд Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Динамо Москва ФК Спартак Борис Чухлов Футбольное судейство
Новости. Футбол
19 июля 2017, среда
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