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Вейналдум: «Ливерпуль» может побороться за победу в Премьер-лиге

19 июля 2017, среда. 10:19. Футбол

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум поделился ожиданиями от нового сезона. Голландец уверен, что его команда способна побороться за титул.

«Я не буду говорить, что мы сразу выиграем чемпионат, но я думаю, что у нас есть команда, которая может побороться за трофей. Уверен, что «Ливерпуль» не допустит те же ошибки, что в прошлом сезоне.

Прошлый сезон мы хорошо начали, но в январе и феврале было много плохих результатов, поэтому мы выбыли из борьбы за титул. Не всегда нужно красиво играть, чтобы побеждать, «Челси» хороший пример. Нам нужно убедиться, что мы извлекли урок из прошлого сезона», — цитирует Вейналдума Goal.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» занял в Премьер-лиге 4-е место. Таблицу АПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

Вейналдум: в следующем сезоне «Ливерпуль» будет сильнее
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Теги
Ливерпуль Жоржиньо Вейналдум
Новости. Футбол
19 июля 2017, среда
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