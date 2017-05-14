Вейналдум: в следующем сезоне «Ливерпуль» будет сильнее

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум выразил мнение, что мерсисайдцы сумеют прибавить в следующем сезоне.
«Мы будем учиться на ошибках, которые совершили в этом сезоне. В следующем чемпионате мы будем сильнее. Можно многому научиться за сезон и не допустить повторения тех же ошибок на будущий год. Каждый соперник в АПЛ опасен. Вы видели, как мы проиграли „Кристал Пэлас“.
Не важно, кто вы и с кем играете — вы можете выиграть у кого угодно, вы можете проиграть кому угодно. Именно поэтому я говорю, что меня больше беспокоит качество футбола, ведь команды со стабильной игрой редко допускают провалы», — цитирует Вейналдума Sky Sports.