«Рубин» объявил об уходе защитника Котуньо

ФК «Рубин» и защитник Гильермо Котуньо расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом говорится на сайте казанского клуба.
Гильермо Котуньо перешёл в «Рубин» в феврале 2015 года из уругвайского клуба «Данубио». 9 марта 2015 года игрок дебютировал в Премьер-лиге в матче с тульским «Арсеналом» (1:0). 30 июля 2015 года он дебютировал в Лиге Европы в матче с австрийским «Штурмом» (3:2).
Последний год 22-летний футболист провёл в аренде в аргентинском клубе «Тальерес». Всего за «Рубин» Котуньо сыграл 40 матчей, отметившись двумя голевыми передачами.
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