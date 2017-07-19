Новым капитаном «Баварии» стал Нойер

«Бавария» определилась с преемником бывшего защитника Филиппа Лама на посту капитана команды. Председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что капитанская повязка перейдёт к голкиперу мюнхенцев и сборной Германии Мануэлю Нойеру.
«Номер один остаётся номером один — это Мануэль Нойер. Он пользуется признанием и уважением команды и примет от Лама капитанскую повязку. Он отлично прогрессировал в национальной команде. И не только на поле, но и вне его», — приводит слова Румменигге интернет-издание Sport1.
Нойер является и капитаном немецкой сборной, сменив на этом посту её бывшего полузащитника Бастиана Швайнштайгера.
Анчелотти: у Нойера нет рук и таза, у него клавиатура, ею он управляет игрой