Венгер: возможно, я совершил ошибку, не решив вопрос со своим будущим раньше

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что ему нужно было раньше решить вопрос о продлении контракта.
«Для меня следующий сезон будет другим, потому что в прошлом году слухи о моём будущем стали бесконечными, эти вопросы журналисты задавали на каждой пресс-конференции. Возможно, я совершил ошибку, не решив вопрос со своим будущим раньше.
Думаю, на каком-то этапе я не подумал, что неопределённость с моим будущим может дать фору соперникам. Они действительно получили фору, потому что в команде сложилась атмосфера неопределённости, которая не пошла нам на пользу", — цитирует Венгера сайт «Арсенала».
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