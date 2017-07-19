«Ливерпуль» выиграл у «Кристал Пэлас» благодаря голам Соланке и Ориги

«Ливерпуль» выиграл у «Кристал Пэлас» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу мерсисайдцев.
На 61-й минуте новичок «Ливерпуля» Доминик Соланке открыл счёт, голевой передачей отметился Дивок Ориги. На 79-й минуте Дивок Ориги удвоил преимущество мерсисайдцев.
Обе команды продолжают подготовку к английской Премьер-лиге сезона-2017/18. «Ливерпуль» в первом туре на выезде встретится с «Уотфордом» (1 августа), а «Кристал Пэлас» в тот же день на своём поле сыграет с клубом «Хаддерсфилд Таун».
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