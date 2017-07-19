Агент Пашалича: Марио нравится идея поиграть в «Спартаке»

Марко Налетич, агент полузащитника «Челси» Марио Пашалича, подтвердил информацию о возможном переходе футболиста в «Спартак».
«У нас есть несколько вариантов на ближайший сезон, в том числе предложение от «Спартака» по аренде на один сезон. Марио нравится идея поиграть в Москве под руководством Карреры, тем более такой вариант игроку рекомендовал и Антонио Конте. Он считает, что год под руководством Массимо пойдёт на пользу Марио. Каррера также уже пообщался по телефону с самим футболистом и рассказал, как собирается его использовать в команде. Также Стипе Плетикоса лично разговаривал с Марио и посоветовал ему «Спартак». Думаю, всё решится в ближайшие дни. Нам надо детально оценить и другие варианты. Пока же игрок в Китае вместе с «Челси», — приводит слова агента «Матч».
По информации комментатора Нобеля Арустамяна, «Спартак» и «Челси» уже согласовали аренду Марио Пашалича на один год без права выкупа. Клубы устно договорились о деталях сделки. Всю зарплату игрока на себя берёт «Спартак». Речь между клубами никогда не шла о полном трансфере, так как «Челси» не планирует расставаться с игроком в долгосрочной перспективе.
В минувшем сезоне Пашалич выступал на правах аренды за «Милан». Полузащитник провёл 24 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.