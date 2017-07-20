«Севилья» нацелилась на Мангала и Бадштубера

Севилья" находится в поиске центральных защитников. По информации Estadio Deportivo, андалусийцы планируют купить одного, а желательно двух игроков для усиления обороны. В сферу интересов испанского клуба входят Эльяким Мангала из «Манчестер Сити» и Хольгер Бадштубер из «Баварии».
Мангала в прошлом сезоне выступал за «Валенсию» на правах аренды и вероятнее всего покинет клуб.
Бадштубер, контракт которого истекает летом 2018 года, также не входит в планы своей команды. В минувшем сезоне он был отправлен в аренду в «Шальке-04».