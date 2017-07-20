«ПСЖ» в серии пенальти вырвал победу у «Ромы» на Международном кубке чемпионов

В Детройте завершился матч между «Ромой» и «ПСЖ», который проходил в рамках Международного кубка чемпионов. Основное время встречи, состоявшейся на стадионе «Комерика-Парк», завершилось вничью — 1:1. За парижан на 36-й минуте отличился Маркиньос, за римлян на 60-й минуте забил Садик Умар. В серии пенальти победу отпраздновал «ПСЖ» — 5:3.
Пенальти в составе «Ромы» забили: Бруно Перес, Раджа Найнгголан, Даниэле Де Росси. Не забил: Герсон.
Пенальти в составе «ПСЖ» забили: Лукас Моура, Кристофер Нкунку, Лорензо Кальегари, Одсонн Эдуард, Маркиньос.