«Барселона» может приобрести Мбаппе в случае ухода Неймара

«Барселона» может приобрести форварда «Монако» Килиана Мбаппе в случае ухода из стана сине-гранатовых нападающего Неймара, утверждает Daily Mail. Подробности возможной сделки не сообщаются.
Кроме того, «Барселона» ещё не отказалась от идеи приобретения полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.
Напомним, что на 25-летнего Неймара претендует «ПСЖ», а в услугах 18-летнего Мбаппе заинтересованы мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».
Ранее появилась информация, что «ПСЖ» пытается уговорить «Барселону» снизить сумму отступных за Неймара, которая составляет € 222 млн.
Отец Неймара сообщил, что игрок не думает об уходе из «Барселоны»