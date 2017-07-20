Ватцке: считаю, что Обамейянг чувствует себя в «Боруссии» отлично

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке считает, что нападающий команды Пьер-Эмерик Обамейянг чувствует себя в немецком клубе достаточно неплохо. По ходу и после минувшего сезона было много слухов и предположений относительно будущего габонского футболиста, однако «Боруссия» уже заявила, что не выставляет его на трансфер.
«Микроклимат у нас был нормальным. Естественно, Обамейянг некоторым образом пытался использовать ситуацию в свою пользу. Но я считаю, что он чувствует себя в „Боруссии“ отлично», — приводит слова Ватцке Bild.
Ватцке: не получали предложений по Обамейянгу, но готовы ждать ещё пару дней