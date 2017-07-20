Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Зидан: сезон будет для «Реала» сложным и потребует большого напряжения сил

20 июля 2017, четверг. 08:26. Футбол

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ощущениями от первых дней работы команды в ходе предсезонной подготовки. Французский специалист подчеркнул, что «сливочных» ждёт достаточно сложный сезон.

«Первая неделя работы прошла удачно, жаловаться мы не можем. Мы здесь для того, чтобы работать, и футболисты справляются со своими обязанностями хорошо. У нас есть новые игроки, и мы должны представить болельщикам новые аспекты игры. Сезон будет для „Реала“ сложным и потребует большого напряжения сил. Что же касается меня самого, то я всегда говорил, что использую каждую минуту моей работы в „Реале“. Мне повезло, и я нахожусь в этом великом клубе», — цитирует Зидана Marca.

Касемиро: сначала я стеснялся говорить с Зиданом
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Реал Мадрид Зинедин Зидан
Новости. Футбол
20 июля 2017, четверг
08:26 Зидан: сезон будет для «Реала» сложным и потребует большого напряжения сил
08:13 «Интер» провёл переговоры с агентом Ковачича
07:50 Ватцке: считаю, что Обамейянг чувствует себя в «Боруссии» отлично
07:49 Анчелотти: не надо рассказывать мне про историю «Баварии» и Мюллера
07:49 Хави: Месси может быть Иньестой, Хави, Бускетсом и оставаться собой
07:48 Мората: не думаю, что снова вернусь в «Реал»
07:12 «Зенит» интересуется полузащитником «Ювентуса» Ринконом
06:21 США и Коста-Рика сразятся за выход в финал Золотого кубка КОНКАКАФ
05:51 «Барселона» может приобрести Мбаппе в случае ухода Неймара
05:42 «ПСЖ» в серии пенальти вырвал победу у «Ромы» на Международном кубке чемпионов
05:31 На матче Суперкубка Португалии соберут средства для жертв лесных пожаров
05:01 «Торино» намерен взять Имбулу у «Сток Сити» в аренду с опцией выкупа
04:30 Форвард «Лиона» Корне, отказавший «Спартаку», отклонил и предложение «Уотфорда»
03:57 Фанаты «Абердина» подверглись нападению перед матчем ЛЕ в Боснии и Герцеговине
03:29 «Севилья» нацелилась на Мангала и Бадштубера
01:29 Источник: Неймар сообщил игрокам «ПСЖ», что готов к ним присоединиться
01:01 В Турции утверждают, что Ндинга близок к переходу из «Локомотива» в «Сивасспор»
00:59 Джонс: медленно, но верно «МЮ» возвращается на своё место
00:56 Эррера: «МЮ» очень был нужен игрок с умениями Лукаку
00:45 Фабрегас: когда я играл за «Арсенал», Терри мне очень не нравился
00:43 Геркус: Рыбусь может стать одним из лидеров «Локомотива»
00:43 Определились все участники и пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
00:37 Ещенко выступил против натурализации футболистов
00:37 Рыбусь: «Локо» — это просто круто, я счастлив
00:33 Мората: я ни о чём не жалею и сейчас думаю только о «Челси»
00:24 «Зоркий» — «Арарат» — 0:3. Видеообзор матча первого тура зоны «Центр» ПФЛ
00:12 Слуцкий – об уходе игроков «Халла»: впервые в карьере оказался в такой ситуации
00:07 «Хапоэль» Б-Ш выбил «Гонвед» из квалификации Лиги чемпионов
00:01 Ещенко: пускай фанаты выясняют отношения в лесу и не мешают обычным людям
19 июля 2017, среда
23:54 Блинд: конечно же, я хочу, чтобы Ибрагимович вернулся в «МЮ»
23:45 Аршавин: думаю, все будут довольны, если сборная на ЧМ-2018 выйдет из группы
23:42 «Спартак» интересуется форвардом «Вердера» Крузе
23:37 «Селтик» и «Легия» вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов
23:26 «Марибор» и «Ред Булл Зальцбург» вышли в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов
23:14 Уолкер: на меня не давит то, что я обошёлся «Манчестер Сити» в £ 50 млн
23:13 «Локомотив» подтвердил переход Рыбуся
23:03 Верратти объявил, что Райола стал его агентом
22:56 Источник: Тошич перейдёт в тульский «Арсенал»
22:52 «Дандолк» и «Жальгирис» вылетели из ЛЧ, «Русенборг» и «Лудогорец» прошли дальше
22:44 Ярмоленко: извиняюсь перед «Динамо» К за грубую ошибку в игре с «Черноморцем»
22:43 «Шериф» и «Копенгаген» вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов
22:41 Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов АЕК сыграл вничью с «Гентом» в товарищеской игре
22:29 Раньери: могу пообещать «Нанту» только то же самое, что обещал в «Лестере»
22:26 Клопп: «Ливерпуль» предлагал € 75 млн за Наби Кейта? Мы что, в Лас-Вегасе?
22:22 Агент Пашалича: Марио нравится идея поиграть в «Спартаке»
Все новости RSS
Партнерский контент
Кто из призёров прошлого сезона РФПЛ произвёл на вас наилучшее впечатление на старте нового чемпионата?
Архив →
© championat.com, 2000–2017