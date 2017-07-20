Зидан: сезон будет для «Реала» сложным и потребует большого напряжения сил

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ощущениями от первых дней работы команды в ходе предсезонной подготовки. Французский специалист подчеркнул, что «сливочных» ждёт достаточно сложный сезон.
«Первая неделя работы прошла удачно, жаловаться мы не можем. Мы здесь для того, чтобы работать, и футболисты справляются со своими обязанностями хорошо. У нас есть новые игроки, и мы должны представить болельщикам новые аспекты игры. Сезон будет для „Реала“ сложным и потребует большого напряжения сил. Что же касается меня самого, то я всегда говорил, что использую каждую минуту моей работы в „Реале“. Мне повезло, и я нахожусь в этом великом клубе», — цитирует Зидана Marca.
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