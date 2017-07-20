В «Вердере» не хотят, чтобы Крузе покинул команду, перейдя в «Спартак»

Руководство и тренерский штаб бременского «Вердера» не хотели бы расставаться с нападающим Максом Крузе, о чём сообщил спортивный директор клуба Франк Бауманн. Ранее немецкие СМИ сообщали, что этим футболистом интересуется московский «Спартак».
«Мы не хотели бы расставаться ни с одним из ведущих игроков нашей команды, Ранее Крузе ясно сказал, что принял решение не покидать Германию. Здесь он вновь был бы в центре внимания тренерского штаба сборной Германии», — приводит слова Бауманна интернет-издание Sport1.
В контракте Крузе обозначена сумма отступных, которая составляет € 15 млн. Этот пункт в силе до 31 июля.