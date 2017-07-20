Экс-защитник тульского «Арсенала» Тесак стал игроком «Гомеля»

Словацкий защитник Лукаш Тесак, известный в России по выступлению за тульский «Арсенал» и московское «Торпедо», продолжит карьеру в Беларуси. 32-летний футболист подписал контракт с ФК «Гомель». Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба. Контракт с Тесаком подписан до конца 2018 года.
На протяжении карьеры Лукаш Тесак также выступал за луганскую «Зарю», «Кайрат», «Дубницу», «Жилину», «Сеницу» и «Тартран». В активе новичка «Гомеля» 4 матча за сборную Словакии.
В прошлом сезоне словацкий футболист провёл в российской Премьер-Лиге 12 матчей и в составе «Арсенала» сделал одну результативную передачу.
Бывший защитник тульского «Арсенала» Тесак может перейти в «Гомель»