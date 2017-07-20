Полузащитник Саму Гарсия прибыл в расположение «Рубина». Об этом стало известно во время прямой трансляции хавбека казанской команды Алекса Сонга в «Инстаграме».
Ранее в СМИ сообщалось, что Гарсия может перейти в «Малагу». Вторую половину прошлого сезона футболист провёл в «Леганесе» на правах аренды, где принял участие в 11 матчах.
Саму Гарсия перебрался в «Рубин» летом прошлого года из «Вильярреала». В прошлом сезоне он провёл 13 матчей в российской Премьер-Лиге (семь — с первых минут) и не отметился результативными действиями.
Саму Гарсия прибыл в расположение «Рубина»
«Рубин» отдал хавбека Саму Гарсия в аренду «Леганесу»