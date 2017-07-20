Экс-нападающий «Крыльев Советов» Паскуато стал игроком «Легии»

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато, права на которого принадлежали «Ювентусу», продолжит карьеру в Польше. 28-летний футболист подписал контракт с «Легией». Об этом сообщает пресс-служба варшавского клуба. Итальянский нападающий подписал контракт на два года, с возможностью продления ещё на сезон.
«Рад присоединиться к «Легии». Это хороший клуб с отличными болельщиками. Знаю, что займу место лучшего игрока прошлого сезона в польской лиге, но я готов к этому вызову», — сказал Паскуато.
Экс-форвард «Крыльев Советов» Паскуато близок к переходу в «Легию»
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