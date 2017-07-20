«Зенит» отказался приобрести защитника «Сан-Паулу» Кайо за € 18 млн

«Зенит» принял решение отказаться от приобретения защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо, сообщает UOL. Бразильский клуб требовал у сине-бело-голубых за своего футболиста € 18 млн. Переговоры между клубами по этому трансферу прекращены.
При этом в СМИ сообщалось, что «Зенит» готов заплатить «Сан-Паулу» сумму отступных в размере € 18 млн, но хочет сделать это в рассрочку. «Сан-Паулу» же требовал всю сумму сразу.
Ранее главный тренер «Зенита» Роберто Манчини сказал, что Кайо находится в группе центральных защитников – потенциальных новичков, но помимо него есть ещё 4-5 кандидатов.
«Зенит» и «Сан-Паулу» в ближайшие дни проведут новый раунд переговоров по Кайо