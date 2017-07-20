Защитник «Боруссии» Д Шмельцер из-за травмы выбыл из строя на несколько недель

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош в ближайшие несколько недель не сможет рассчитывать на защитника Марселя Шмельцера, сообщает пресс-служба немецкого клуба.
29-летний футболист получил травму ноги во время предсезонного сбора в Китае: у него диагностирован частичный разрыв наружной коллатеральной связки колена. В «Боруссии» надеются, что через четыре недели Шмельцер сможет вернуться в строй.
Ранее приводились слова Шмельцера о том, что он не надеется вернуться в сборную Германии, пока её главным тренером является Йоахим Лёв.
Шмельцер считает, что ему будет трудно вернуться в сборную Германии при Лёве