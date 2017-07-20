Смолов входит в шорт-лист «Депортиво»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов интересен «Депортиво». 27-летний футболист входит в расширенный список, где также значатся ещё 16 игроков, выступающих на разных позициях. Об этом сообщает futbolistos.es.
Источник отмечает, что если Смолов станет игроком «Депортиво», то руководство испанского клуба не будет покупать нападающего «Арсенала» Лукаса Переса. Переход российского футболиста скажется на зарплатном фонде клуба из Ла-Коруньи.
Контракт Фёдора Смолова с «Краснодаром» действует до лета 2019 года.
Павлюченко: Смолову надо либо оставаться в «Краснодаре», либо уезжать в Европу