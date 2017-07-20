Панченко: бригада Карасёва в дерби сработала хорошо, нам давали играть

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову оценил работу арбитра Сергея Карасёва в матче российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча первого тура, прошедшая на «Арене Химки» 18 июля, завершилась вничью со счётом 2:2.
«Карасёв — квалифицированный судья, и его бригада, на мой взгляд, сработала хорошо. Нам давали играть, получился качественный футбол. Они избрали такую тактику, и всё было на уровне. Не зря Карасёв часто судит топ-матчи, в том числе в еврокубках и на уровне сборных», — заявил Панченко.
Панченко: после «Спартака» победно вскинул руки, потом понял: ничья
Форвард «Динамо» Кирилл Панченко рассказал «Чемпионату», как вернуться после 0:2 со «Спартаком» и какие цели стоят перед командой в сезоне.