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Алаев: РФС намерен приложить все усилия для полного искоренения дискриминации

20 июля 2017, четверг. 17:30. Футбол

Генеральный директор РФС Александр Алаев поделился мнением о начале работы новой системы мониторинга, направленной на выявление случаев проявления дискриминации и расизма во время матчей. Подобная система применяется впервые в истории российского футбола и будет функционировать в основном на матчах РФПЛ. Система мониторинга случаев дискриминации была разработана РФС в рамках сотрудничества с ФИФА и призвана помочь в борьбе с проявлениями расизма и любых видов дискриминации.

«Внедрение мониторинга случаев проявления дискриминации – важный шаг для развития российского футбола. Мы будем всячески способствовать развитию данной системы и намерены приложить все усилия для полного искоренения расизма и прочих форм дискриминации с отечественных стадионов!»

Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
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Расизм РФПЛ РФС
Новости. Футбол
20 июля 2017, четверг
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