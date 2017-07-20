Алаев: РФС намерен приложить все усилия для полного искоренения дискриминации

Генеральный директор РФС Александр Алаев поделился мнением о начале работы новой системы мониторинга, направленной на выявление случаев проявления дискриминации и расизма во время матчей. Подобная система применяется впервые в истории российского футбола и будет функционировать в основном на матчах РФПЛ. Система мониторинга случаев дискриминации была разработана РФС в рамках сотрудничества с ФИФА и призвана помочь в борьбе с проявлениями расизма и любых видов дискриминации.
«Внедрение мониторинга случаев проявления дискриминации – важный шаг для развития российского футбола. Мы будем всячески способствовать развитию данной системы и намерены приложить все усилия для полного искоренения расизма и прочих форм дискриминации с отечественных стадионов!»