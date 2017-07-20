В Джибути расформировали национальную команду из-за плохих результатов

Федерация футбола Джибути расформировала национальной команды страны в связи с плохими результатами, сообщает BBC Sport.
Федерация объявила, что футболисты и тренерский штаб были распущены и внимание теперь будет сосредоточено на перспективных молодых игроках.
Данное решение было принято после недавнего домашнего поражения сборной Джибути от команды Эфиопии со счётом 1:5 в матче отборочного турнира к чемпионату африканских стран, который состоится в 2018 году.
«Поскольку главная команда не добивается результата, мы сосредоточимся на молодёжном футболе», — заявил технический директор федерации Омар Али Мохаммед.
В рейтинге сборных ФИФА команда Джибути располагается на 185-м месте.