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Рахимов: Рыбусь будет очень полезен для «Локомотива», это качественный игрок

20 июля 2017, четверг. 18:12. Футбол

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал покупку «Локомотивом» полузащитника Мацея Рыбуся.

«Рыбусь – очень качественный игрок. Это хорошее приобретение для «Локомотива». Мацей будет очень полезен. И в «Ахмате» он выглядел достаточно хорошо, и за «Лион» в прошлом сезоне немало матчей сыграл.

Мацей может сыграть как в атаке, так и левого защитника. Как раз мы его и перестроили на левого защитника. Изначально он был игроком группы атаки. Но потом в клубе была проблема с крайними защитниками. Оборонительных навыков у Рыбуся никаких не было, но первый матч на этой позиции он провёл отлично.

Понятно, что допускал позиционные ошибки в защите. Помню, на тот матч приехал тренер сборной Польши и был приятно удивлён, потому что им тоже нужен был левый полузащитник», — сказал Рахимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Лион» получил от «Локомотива» за трансфер Рыбуся € 1,75 млн
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Ахмат ФК Локомотив Мацей Рыбусь Рашид Рахимов
Новости. Футбол
20 июля 2017, четверг
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