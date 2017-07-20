Рахимов: Рыбусь будет очень полезен для «Локомотива», это качественный игрок

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал покупку «Локомотивом» полузащитника Мацея Рыбуся.
«Рыбусь – очень качественный игрок. Это хорошее приобретение для «Локомотива». Мацей будет очень полезен. И в «Ахмате» он выглядел достаточно хорошо, и за «Лион» в прошлом сезоне немало матчей сыграл.
Мацей может сыграть как в атаке, так и левого защитника. Как раз мы его и перестроили на левого защитника. Изначально он был игроком группы атаки. Но потом в клубе была проблема с крайними защитниками. Оборонительных навыков у Рыбуся никаких не было, но первый матч на этой позиции он провёл отлично.
Понятно, что допускал позиционные ошибки в защите. Помню, на тот матч приехал тренер сборной Польши и был приятно удивлён, потому что им тоже нужен был левый полузащитник», — сказал Рахимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.