«Динамо» осудило проявление расизма после штрафа по итогам матча со «Спартаком»

«Динамо» на своём официальном сайте выступило с заявлением, в котором призвало болельщиков не нарушать правила поведения на стадионе, а также осудило любые проявления расизма. Напомним, что сегодня, 20 июля, КДК РФС за выкрики расистского содержания (уханье) со стороны болельщиков «Динамо» во время матча 1-го тура РФПЛ со «Спартаком» (2:2) оштрафовал московский клуб на 250 тыс. рублей.
«Уважаемые болельщики «Динамо»! Руководство, тренерский штаб и футболисты ФК «Динамо» (Москва) выражают вам искреннюю благодарность за поддержку в матче с принципиальным соперником. Спасибо каждому, кто пришёл на стадион и на протяжении всего матча гнал нашу команду вперёд, не щадя голоса! Именно ваши эмоции во многом помогли игрокам переломить ход неудачно складывающего для нас матча. Мы искренне надеемся, что подобная поддержка будет в каждой игре сезона, а не только на дерби. Спасибо вам!
В то же время мы обращаемся к вам с убедительной просьбой вести себя достойно и не нарушать правила поведения зрителей на стадионе. ФК «Динамо» (Москва), как и весь футбольный мир, осуждает любые проявления расизма и считает, что подобным инцидентам не место в нашей жизни. Подобное поведение не только бьёт по имиджу клуба и страны, приводит к большим штрафам, но и может стать причиной уголовного преследования.
Впереди непростой сезон! Мы ценим каждого из вас и всегда ждём вас на стадионе!» — говорится в заявлении.