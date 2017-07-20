Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Динамо» осудило проявление расизма после штрафа по итогам матча со «Спартаком»

20 июля 2017, четверг. 18:46. Футбол

«Динамо» на своём официальном сайте выступило с заявлением, в котором призвало болельщиков не нарушать правила поведения на стадионе, а также осудило любые проявления расизма. Напомним, что сегодня, 20 июля, КДК РФС за выкрики расистского содержания (уханье) со стороны болельщиков «Динамо» во время матча 1-го тура РФПЛ со «Спартаком» (2:2) оштрафовал московский клуб на 250 тыс. рублей.

«Уважаемые болельщики «Динамо»! Руководство, тренерский штаб и футболисты ФК «Динамо» (Москва) выражают вам искреннюю благодарность за поддержку в матче с принципиальным соперником. Спасибо каждому, кто пришёл на стадион и на протяжении всего матча гнал нашу команду вперёд, не щадя голоса! Именно ваши эмоции во многом помогли игрокам переломить ход неудачно складывающего для нас матча. Мы искренне надеемся, что подобная поддержка будет в каждой игре сезона, а не только на дерби. Спасибо вам!

В то же время мы обращаемся к вам с убедительной просьбой вести себя достойно и не нарушать правила поведения зрителей на стадионе. ФК «Динамо» (Москва), как и весь футбольный мир, осуждает любые проявления расизма и считает, что подобным инцидентам не место в нашей жизни. Подобное поведение не только бьёт по имиджу клуба и страны, приводит к большим штрафам, но и может стать причиной уголовного преследования.

Впереди непростой сезон! Мы ценим каждого из вас и всегда ждём вас на стадионе!» — говорится в заявлении.

«Динамо» оштрафовано на 250 тыс. рублей за расистские скандирования болельщиков
Источник: Официальный сайт ФК "Динамо" (Москва) Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Динамо Москва Болельщики — Футбол Расизм
Новости. Футбол
20 июля 2017, четверг
19:02 Тренер женской сборной России Фомина: мы просто обязаны выиграть у шведок
19:00 Пономарёв: судейство – наш бич, но с Карасёвым ЦСКА – «Локо» пройдёт нормально
18:58 Черномырдина: на женском чемпионате Европы меня удивляет поддержка зрителей
18:58 Рукас: уверен, что «Зенит» — это большой шаг в моей карьере
18:57 Гончаренко: ЦСКА не прогадал, выбрав Австрию для двух предсезонных сборов
18:46 «Динамо» осудило проявление расизма после штрафа по итогам матча со «Спартаком»
18:43 Орлов: Безбородов не испортил праздник «Спартаку», но «Локомотив»-то при чём?
18:36 «Спартак» и Глушаков не могут договориться об условиях нового контракта
18:31 «Рубин» сообщил «Лацио», что не намерен продавать Азмуна в течение этого сезона
18:21 «Монако» может пожаловаться на клубы, контактировавшие с Мбаппе
18:14 Рукас подписал с «Зенитом» контракт на четыре года
18:12 Рахимов: Рыбусь будет очень полезен для «Локомотива», это качественный игрок
18:11 Правительство Ростовской области приобрело права на трансляцию матчей «Ростова»
17:56 Мак снимком из аэропорта опроверг информацию о возможном трансфере в «Локомотив»
17:55 Болельщики смогут обнять Руни за £ 500 в рамках благотворительной акции
17:49 Андрей Иван: буду стремиться вместе с «Краснодаром» выиграть чемпионат России
17:38 КДК оштрафовал курский «Авангард» за скандирование зрителями нацистских реплик
17:37 «Ювентус» готов заплатить «Валенсии» € 45 млн за Канселу и Гарая
17:35 Назначен арбитр на матч за Суперкубок УЕФА «Реал» — «Манчестер Юнайтед»
17:32 В Джибути расформировали национальную команду из-за плохих результатов
17:30 Алаев: РФС намерен приложить все усилия для полного искоренения дискриминации
17:29 Начала работу система мониторинга случаев дискриминации при РФС
17:17 Полузащитник тульского «Арсенала» Стеклов перешёл в «Енисей»
17:15 Панченко: бригада Карасёва в дерби сработала хорошо, нам давали играть
17:11 «Рома» объявила о переходе Дефреля из «Сассуоло»
17:05 Смертин: на матчи РФПЛ повышенной опасности будем направлять двух наблюдателей
16:56 «Динамо» оштрафовано на 250 тыс. рублей за расистские скандирования болельщиков
16:45 Панченко: схему под «Спартак» не меняли, играли, как в ФНЛ
16:44 КДК оштрафовал «Динамо» на 25 тыс. рублей за баннер «Привет хрюшки..»
16:43 КДК оштрафовал «Спартак» на 50 тыс. рублей за оскорбительный баннер
16:41 Цаллагов и Джорджевич могут перейти в тульский «Арсенал»
16:38 КДК оштрафовал «Спартак» и «Локомотив» по итогам матча за Суперкубок
16:37 КДК оштрафовал «Спартак» на 250 тыс. рублей за расистские кричалки болельщиков
16:30 Панченко: Зобнин качественный игрок, желаю ему здоровья, главное — не сломаться
16:24 КДК оштрафовал «Ахмат» за использование громкоговорителя для поддержки команды
16:09 Агент: интерес к Давыдову есть, хочется, чтобы Денис имел игровую практику
16:08 «Краснодар» договорился с «Младой Болеслав» о переходе Комличенко
16:01 Защитник «Нефтчи» Наваловский бесплатно перейдёт в «СКА-Хабаровск»
15:46 Смолов входит в шорт-лист «Депортиво»
15:44 Тошич на матче ЦСКА — «Локомотив» попрощается с «армейскими» болельщиками
15:30 Экс-игрок «Анжи» Обертан может продолжить карьеру в «Левски»
15:26 «Зенит» проявляет интерес к защитнику «Марселя» Роланду
15:16 «Зенит» заработал на трансфере Йовановича в «Бордо» € 3,25 млн
15:14 «Милан» объявил о подписании контракта с Бонуччи до 2022 года
15:10 «Зенит» договорился о переходе 21-летнего аргентинца примерно за € 10 млн
Все новости RSS
Партнерский контент
Кто из призёров прошлого сезона РФПЛ произвёл на вас наилучшее впечатление на старте нового чемпионата?
Архив →
© championat.com, 2000–2017