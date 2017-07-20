Камболов: «Рубин» готовится к «Зениту» очень серьёзно, надеюсь, одержим победу

Защитник «Рубина» Руслан Камболов поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» (22 июля) во втором туре РФПЛ.
«Готовимся к «Зениту» очень серьёзно. Уже разбирали питерцев. Не буду говорить подробности. «Зенит» – сильный соперник, нужно выходить максимально концентрированными и добиваться положительного результата.
У «Рубина» основной костяк остался с прошлого сезона, а у «Зенита» много новичков? Будет ли это преимуществом, увидим во время матча. Надеюсь, что будет. В целом сейчас мало что могу сказать про «Зенит». Хороший новый тренер, игроки квалифицированные. Для нас главное — выполнить свою задачу.
«Рубин» в семи последних матчах не может обыграть «Зенит»? Думаю, все эти матчи были разными. Возможно, «Зениту» где-то больше везло, моменты лучше реализовывали. Сложно сказать. Надеюсь, сейчас победим», — цитирует Камболова пресс-служба «Рубина».