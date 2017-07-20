«Монако» отказался продавать Менди в «Манчестер Сити» за £ 44,5 млн

«Монако» отклонил очередное предложение «Манчестер Сити» по трансферу левого защитника Бенжамена Менди. По данным Sky Sports, английский клуб предложил за 23-летнего футболиста £ 44,5 млн, но монегаски это предложение отвергли.
Напомним, что на прошлой неделе «Манчестер Сити» объявил о переходе из «Тоттенхэм Хотспур» защитника Кайл Уолкера, трансфер которого обошёлся «горожанам» в сумму более £ 50 млн. В «Монако» считают, что Менди стоит таких же денег, поэтому последнее предложение англичан было отклонено.
«Монако» отказался продавать Менди в «Манчестер Сити» за € 45 млн