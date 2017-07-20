Прокурор потребовал содержания Вильяра под стражей на время суда

Прокурор призвал суд Мадрида поместить президента Королевской испанской футбольной федерации Анхеля Марию Вильяра, его сына Горку и двух других обвиняемых по делу о коррупции в испанском футболе под стражу на время судебного процесса, пишет Marca.
18 июля Вильяр, его сын Горка и ещё два испанских футбольных чиновника были арестованы по подозрению в коррупции. Гражданская гвардия Испании провела обыск в офисе футбольной федерации. Целью обыска являлась проверка данных о нанесении ущерба организации со стороны руководства, а также о коррупции при избрании Вильяра на второй президентский срок в федерации. Общий ущерб от деятельности чиновников оценивается в € 45 млн.
Сегодня в Мадриде прошло слушание об избрании меры пресечения обвиняемым, и сторона обвинения потребовала не давать возможности освобождения Вильяра и других арестованных под залог, чтобы они оставались в тюрьме на время рассмотрения дела.
Вильяр впервые занял пост президента Королевской испанской футбольной федерации в 1988 году, в мае 2016 года был переизбран на второй четырёхлетний срок. Вильяр помимо должности в Испании также занимает пост вице-президента УЕФА и ФИФА.