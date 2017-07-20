Бывший полузащитник «Анжи» и «МЮ» Обертан перешёл в «Левски»

Полузащитник Габриэль Обертан, известный в России по выступлению за «Анжи», продолжит карьеру в Болгарии. Французский хавбек сегодня стал игроком «Левски». Как сообщает официальный сайт клуба, с Обертаном подписан контракт, срок которого рассчитан на два года.
31 января нынешнего года «Анжи» объявил о расторжении контракта с Обертаном, последним клубом которого был «Уиган».
Ранее 28-летний Обертан выступал за «Бордо», «Ньюкасл Юнайтед», «Манчестер Юнайтед» и «Лорьян».
Видео о переходе Обертана в «Левски» можно посмотреть в «Твиттере».
Экс-игрок «Анжи» Обертан может продолжить карьеру в «Левски»