Соперником «Зенита» в Лиге Европы стал израильский клуб «Бней-Йегуда»

Стал известен соперник «Зенита» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2017/18.
Команда из Санкт-Петербурга встретится с израильским клубом «Бней-Йегуда», который во втором квалификационном раунде оказался сильнее словацкого «Тренчина». В первом матче была зафиксирована ничья 1:1, а сегодня в Израиле «Бней-Йегуда» победил со счётом 2:0. На 49-й минуте отличился Мэвис Тчибота, а на 85-й — Юваль Ашкенази.
Первый матч в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы пройдёт 27 июля в Петербурге, ответный — 3 августа в Израиле.