Беллетти: сомневаюсь, что Неймар останется в «Барселоне»

Бывший защитник «Барселоны» Жулиано Беллетти выразил сомнение в том, что нападающий команды Неймар останется в каталонском клубе. Ранее сообщалось, что футболист сборной Бразилии в шаге от перехода в «ПСЖ».
«Пока Дани Алвес не перешёл в „ПСЖ“, я думал, что Неймар точно останется в „Барселоне“. Они друзья и, возможно, всегда обсуждают совместные планы. Неймар счастлив в „Барселоне“, его там любят. Это сложный момент для молодого футболиста. Если он счастлив в „Барселоне“, то должен остаться, так как нелегко добираться до такого уровня. Но я сомневаюсь, что Неймар останется в „Барселоне“, — цитирует Беллетти Marca.
Бартомеу: трансфер Неймара возможен только с нарушением финансового фэйр-плей