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Бартомеу: трансфер Неймара возможен только с нарушением финансового фэйр-плей

20 июля 2017, четверг. 20:25. Футбол

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подчеркнул, что клуб не намерен продавать нападающего Неймара, интерес к которому проявляет «ПСЖ».

«У Неймара есть контракт на четыре года. Конечно же, мы на него рассчитываем. Он является частью нашей команды, нашего атакующего трезубца. Что будет, если за него предложат сумму отступных? Мы говорим о суммах, которые просто невозможно перечислить, не нарушив финансовый фэйр-плей. Если кому-то нужны проблемы, то, конечно, пункт в контракте может быть активирован», — сказал Бартомеу в интервью AP.

В контракте Неймара прописан пункт, согласно которому игрок сможет покинуть «Барселону», если за него заплатят € 222 млн.

Эмери: Неймар? «ПСЖ» должен иметь одного из сильнейших 5-7 игроков мира
Источник: AP News Сообщить об ошибке
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Теги
ПСЖ ФК Барселона Неймар Хосеп Мария Бартомеу Трансферы Финансовый фэйр-плей
Новости. Футбол
20 июля 2017, четверг
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