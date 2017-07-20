Бартомеу: трансфер Неймара возможен только с нарушением финансового фэйр-плей

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подчеркнул, что клуб не намерен продавать нападающего Неймара, интерес к которому проявляет «ПСЖ».
«У Неймара есть контракт на четыре года. Конечно же, мы на него рассчитываем. Он является частью нашей команды, нашего атакующего трезубца. Что будет, если за него предложат сумму отступных? Мы говорим о суммах, которые просто невозможно перечислить, не нарушив финансовый фэйр-плей. Если кому-то нужны проблемы, то, конечно, пункт в контракте может быть активирован», — сказал Бартомеу в интервью AP.
В контракте Неймара прописан пункт, согласно которому игрок сможет покинуть «Барселону», если за него заплатят € 222 млн.
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