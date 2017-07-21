Гвардиола отпустит Коларова из «Манчестер Сити»

Защитник Александр Коларов, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», покинет команду. В услугах 31-летнего футболиста заинтересована «Рома», и манкунианцы не будут удерживать игрока. Об этом рассказал главный тренер «МС» Хосеп Гвардиола.
«Мне не нравится работать с людьми, которые не хотят оставаться в команде. У него есть большой шанс отправиться в Рим. Коларов сказал, что хочет уйти. Я желаю ему всего наилучшего», — цитирует Гвардиолу ВВС Sport.
Ранее сообщалось, что основной преградой для переезда серба в Рим может стать его высокая зарплата, которая составляет около € 4,5 млн за сезон.
«Рома» попытается заполучить Коларова