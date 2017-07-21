Маттеус: на позиции «десятки» предпочитаю Т. Алькантару Мюллеру и Хамесу

Бывший игрок «Баварии» и миланского «Интера» Лотар Маттеус адресовал слова похвалы полузащитнику мюнхенцев Тьяго Алькантаре. Маттеус считает, что на позиции плеймейкера футболист сборной Испании был бы намного сильнее таких игроков, как Томас Мюллер и Хамес Родригес.
«На позиции „десятки“ я предпочитаю Т. Алькантару Мюллеру и Хамесу. В основном составе у меня в этом амплуа играл бы Алькантара. Возможно, Родригес и является желанным приобретением Анчелотти. Но если Тьяго будет играть как в последнем сезоне, то позиция плеймейкера от него никуда не уйдёт. В матчах против сильных европейских команд Анчелотти понадобится сбалансированность в середине поля. Рядом с креативным Алькантарой могут играть Артуро Видаль и Хави Мартинес в качестве восьмого и шестого номеров соответственно», — приводит слова Маттеуса Sport Bild.