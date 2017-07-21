Вратарь Щербак: на ЧЕ-2017 сборная России будет стараться бороться за медали

Вратарь женской сборной России Татьяна Щербак оценила важность стартовой победы над сборной Италии (2:1) на чемпионате Европы.
«Важная победа не только для нас, но и для наших болельщиков, для всей России. Многие не смотрят нас и не уделяют женскому футболу такого большого внимания, как мужскому. Но, думаю, те, кто смотрел игру, получили удовольствие и не пожалели, что посмотрели этот матч.
Мы сплотились, были единой командой. Каждый отрабатывал не только за себя, но и помогал своему партнёру. Мы все хотели победить.
Я очень переживала. Перед матчем как будто потеряла все эмоции. Мне казалось, что их нет, но они были. Они проявились после забитого мяча. У меня прилив адреналина, и… всё. Дальше играла на адреналине. Эмоции до сих пор остались. Здорово, что есть подъём после первой игры. Задачи на турнир прежние — мы будем выходить из группы, будем стараться бороться за медали", — цитирует Щербак официальный сайт УЕФА.