Наумов: ЦСКА в полном порядке, «Локомотиву» поможет только сила воли и настрой

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился своим мнением по поводу предстоящего матча 2-го тура Премьер-Лиги ЦСКА — «Локомотив». Встреча состоится 21 июля.
«Я не думаю, что для обеих команд матч будет простым. «Локомотиву» вообще поставили жёсткие условия — через два на третий играть. Ведь только начало чемпионата. Игроки ещё не набрали форму. Уже с «Арсеналом» чувствовалось, что футболистам не хватает кондиций. Думаю, что с ЦСКА будет тяжело. Только правильный настрой и сила воли помогут «Локомотиву» – больше ничего. ЦСКА в полном порядке. Я думаю, им будет гораздо проще. ЦСКА будет доминировать на поле. «Локомотив» будет строить игру на контратаках. У меня не очень радужные предчувствия.
Оба клуба пока не очень активны на трансферном рынке. ЦСКА испокон веков так — никогда не активен, но тем не менее всегда добивался результата. Для «армейцев» это привычная ситуация. Но если мы хотим в Лиге чемпионов что-то выигрывать, то усиливаться, конечно, надо. Что касается «Локомотива», я думаю, что Сёмин просил у руководства усиления — ему оно нужно. Я думаю, что продажа Майкона — поспешное решение, он атаку усиливал. А сегодня в нападении у «железнодорожников» все очень сложно. На трансферном рынке «Локомотив» очень слабо выглядит — это не есть хорошо для клуба. Но думаю, что селекция работает, Геркус знает, что делает, — они ещё усилятся. Мацей Рыбусь – хорошее усиление. Я помню, когда-то со Станиславом Черчесовым о нём говорил. Он о нём очень хорошо отзывался. Мацей очень талантливый футболист, он поможет команде. А ЦСКА ещё купит пару игроков – не больше. «Армейцы» всё равно будут бороться за золото», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Поляковым.